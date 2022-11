Handbalsters verliezen EK-duel na worsteling met snoeiharde Duitsers: 'Heel slecht'

Het verschil met de wedstrijd tegen Frankrijk was groot. Woensdag hield Oranje de regerend olympisch kampioen lang bij en moest het Frankrijk pas in de slotfase laten gaan. Tegen Duitsland was het een frustrerende avond, waarop Oranje op enkele minuten in het begin na nooit echt in de buurt leek te komen van de winst.

Na rust veranderde er niet veel. Oranje sloop wat dichterbij (19-21), maar de aanval flitste maar sporadisch door het meedogenloze Duitse blok. De Duitsers waren simpelweg fysiek sterker, razend efficiënt in de break, dodelijk vanuit de hoeken en liepen zo vanaf 23-26 steeds iets verder weg. Een ommekeer zat er niet meer in.

"Het was een rommelige wedstrijd", analyseerde Polman na afloop. "We moeten het heel even laten dalen. We hebben genoeg zere plekken en ik denk dat het er meerdere zijn. Het was gewoon super slecht, super slecht. Meer kan ik er niet over zeggen. Het kan volgens mij niet slechter. Dat is dan één positief ding."

"We waren te afwachtend", zei rechteropbouw Laura van der Heijden. "We gaan nu even balen en dan vanavond kijken wat onze kansen nog zijn."

De handbalsters zullen snel de focus moeten leggen op de laatste twee duels in de groepsfase. Oranje treft zondag om 18.00 uur Spanje en woensdag om 18.00 uur Montenegro.