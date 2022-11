Fietser gewond na val van openstaande brug in Haarlem

Een fietser is vanavond van een openstaande brug in Haarlem op de weg gevallen. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie aan NH Nieuws weten.

Het ongeluk gebeurde rond 18.30 uur op de Prinsenbrug. Diverse mensen zagen het ongeluk gebeuren, volgens hen viel de fietser van grote hoogte naar beneden.

De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De Prinsenbrug is in afwachting van dit onderzoek voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de mensen die het ongeluk zagen gebeuren, is slachtofferhulp aanwezig.