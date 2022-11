Trein uit voorzorg stilgezet in Rotterdam na brandlucht, passagiers geëvacueerd

In een tunnel bij Rotterdam The Hague Airport worden 250 passagiers uit een stilstaande trein gehaald omdat het in de trein naar brand rook. Er zijn geen gewonden en de hulpdiensten hebben geen brand gevonden.

De passagiers zaten ongeveer twee uur vast in de trein. Nadat de spanning van de bovenleiding was gehaald, mochten ze uit de trein komen. Er is een vervangende trein voor de reizigers geregeld.

Het gaat volgens de veiligheidsregio om een trein tussen Rotterdam en Bleiswijk die reed op het HSL-traject. De NS meldt dat er tussen Amsterdam en Rotterdam op het HSL-traject tot 22.30 uur geen intercitytreinen rijden.