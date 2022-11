Bergkamp wil Kamervoorzitter blijven: 'Ik ga de scherven lijmen'

Tweede Kamervoorzitter Bergkamp ziet geen aanleiding om zelf te stoppen na het plotselinge vertrek van haar topambtenaren. Ze wil ook doorgaan met het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Arib, zei ze vanavond op een ingelaste persbijeenkomst.

"Het is vreselijk dat het managementteam opstapt. Het is niet te bevatten", aldus Bergkamp. "Er is voldoende om de scherven te lijmen." Ze zegt dat het haar inzet is om het Arib-onderzoek naar een "goed einde" te brengen. "Ik wil de boel bij elkaar houden."

Onrustig

Vanmiddag maakte de hoogste ambtenaar van de Tweede Kamer, griffier Simone Roos, bekend dat ze stopt met haar werk. Een groot deel van het managementteam volgde haar voorbeeld. Aanleiding voor hun vertrek is de onrust rond het in september aangekondigde onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Arib wegens mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Die onrust verwijten ze onder anderen Bergkamp, bleek uit een toelichtende brief.

Roos vond, op basis van twee anonieme brieven, een extern feitenonderzoek naar Arib onvermijdelijk, schreef ze in de brief. "Sinds het besluit is het zeer onrustig in de Tweede Kamer", constateert zij. Kamerleden trokken de onafhankelijkheid van het onderzoek openlijk in twijfel. Er werd geheime informatie gelekt naar de pers en namen van betrokken ambtenaren kwamen in de publiciteit.

"Het is onaanvaardbaar dat ambtenaren op deze wijze in een publiek en politiek debat worden getrokken", stelde de vertrokken topambtenaar. De onrust was "voor een groot deel politiek ingegeven en gestuurd", schreef Roos, zonder dat toe te lichten.

'Het hield maar niet op'

Bergkamp zei in haar reactie dat ze betreurt dat ambtenaren zich onveilig hebben gevoeld. "Er is gelekt, er is gekonkeld. Het hield maar niet op", aldus de Kamervoorzitter. "Ik betreur dat ik ze niet voldoende hebben kunnen beschermen tegen dit enorme harde politieke en mediaklimaat."