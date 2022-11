Nederlanders gearresteerd na vondst 7900 kilo cocaïne in Antwerpen

De politie heeft vorige week vier Nederlanders opgepakt in verband met de vondst van 7900 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen. De drugs zaten in een container met bananen die daar op 20 oktober werd ontdekt. De Belgische politie greep niet in, om te zien waar de container naartoe zou gaan.

Op vrijdag 4 november werd de container door onbekenden opgehaald en naar een loods in Emmeloord gebracht. De vier verdachten werden daar bij een inval van de Dienst Speciale Interventies van de Landelijke Eenheid aangehouden.

De container kwam uit Ecuador. De waarde van de cocaïne wordt op 200 miljoen euro geschat.