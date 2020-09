Depay in de wachtkamer: waarom hij (nog even) niet naar Barça kan

Memphis Depay speelde dinsdagavond nog gewoon mee bij Olympique Lyonnais - EPA

Eerder deze week leek een transfer van Memphis Depay naar FC Barcelona in kannen en kruiken. De sterspeler van Olympique Lyonnais zou persoonlijk al rond zijn over een vierjarig contract, maar nog altijd is niets officieel. Het is maar de vraag of de Catalanen zich een miljoenendeal kunnen veroorloven. Dat heeft alles te maken met een speciale spelregel die de Spaanse competitieorganisator heeft bedacht om financieel verval in het Spaanse topvoetbal tegen te gaan. Clubs mogen niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Een geautomatiseerd systeem ziet hierop toe. Hoe dat precies zit, vertelt Joris Evers, hoofd communicatie van La Liga. "Wij hebben een financieel controlesysteem dat verder gaat dan het Financial Fair Play (FFP) van de UEFA. Daar kijkt men pas achteraf naar het financiële beleid van een club. Wij doen dat aan de voorkant. Vanaf de start van het seizoen al."

Bij de start van de competitie krijgt iedere club in het Spaanse profvoetbal een digitaal overzicht. "Clubs loggen in en zien direct de pot met geld die zij mogen besteden aan spelers en stafleden. Hoe hoog of laag dat bedrag is, heeft te maken met de bedrijfsresultaten over de afgelopen vijf jaar." "Wanneer een speler aangetrokken wordt, moet een club alle details invoeren in het systeem en zien ze automatisch hoeveel er nog over is van het spelersbudget."

Ronald Koeman kan nog geen spelers verwelkomen bij FC Barcelona zolang er geen spelers worden verkocht - EPA

Afgaande op de bedrijfsresultaten van de afgelopen vijf jaar ligt het voor de hand dat het Barça-potje beperkt is. Openbaar zijn de cijfers van dit seizoen nog niet, maar vorig jaar mocht de club maximaal 656 miljoen euro besteden. Dat lijkt een hoop, maar FC Barcelona leeft op zeer grote voet. Uit de meest recente openbare stukken blijkt dat de kustclub op jaarbasis ruim een half miljard aan salarissen betaalt. Ook is er geen club die de afgelopen vier seizoenen meer met de buidel rammelde op de transfermarkt dan de Catalanen (bijna 900 miljoen euro). Ook de coronapandemie neemt een grote hap uit het budget van Barcelona. De voorbije maanden zag de club 30 procent aan inkomsten (zo'n 300 miljoen euro) verdampen. Spelers werden zelfs gevraagd om 70 procent van hun topsalaris in te leveren.

Joris Evers, hoofd communicatie bij La Liga. - La Liga

Simpel gezegd: er is nu geen ruimte voor een transfer van rond de 30 miljoen euro. "Er moeten eerst spelers weg", zo verwoordde hoofdtrainer Ronald Koeman de situatie bij Fox Sports. Ook het bestuur van Lyon zet een pas op de plaats. Ja, er speelt iets rondom Depay. Maar nee, Barcelona heeft nog geen bod uitgebracht. Afgelopen zondag zou de clubleiding van Barcelona zelfs hebben laten weten voorlopig geen financiële mogelijkheden te hebben voor een transfer.