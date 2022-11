Ultee over opvolgen De Jong bij Cambuur: 'Grote schoenen om te vullen'

Technisch manager Foeke Booy verklaart de komst van Ultee: "We zijn er hartstikke blij mee, omdat Sjors in onze ogen de aansluiting kan vinden met de huidige selectie en onze manier van spelen."

Er zijn meerdere gesprekken geweest tussen Ultee en Cambuur, daar hield hij telkens een goed gevoel aan over. "Na elk gesprek werd het alleen maar beter. Het gevoel om samen te vechten voor handhaving is sterk aanwezig. Ik ben trots en blij om hier te zitten."

Ultee werd in augustus ontslagen bij Fortuna Sittard, die club hield hij de afgelopen twee seizoenen knap in de eredivisie.

Voordat Ultee zijn jawoord gaf aan Cambuur, zocht de 35-jarige Utrechter eerst nog contact De Jong. "Het opvolgen van Henk is een vervelende en heftige situatie. Het zijn grote schoenen om te vullen, want het is een goede en populaire trainer", zegt Ultee. "Het is een eer zo'n fijn mens te mogen opvolgen."

De opdracht die Cambuur meegeeft aan de nieuwe trainer is dat de club behouden blijft voor de eredivisie, zo vertelt Booy. "De doelstelling handhaven blijft staan. Het belangrijkste is dat we een doorstart kunnen maken in een moeilijke situatie. We staan er minder voor dan verwacht."

Beide partijen hebben bewust gekozen om de samenwerking te beginnen na de Friese derby van dit weekend tegen sc Heerenveen. "We hebben een heel lange voorbereiding, zoals in de zomer. Daarom willen we juist na de wedstrijd van Heerenveen een nieuwe start maken", aldus Booy.

Rob Alflen mogelijk assistent-trainer

Bij Fortuna Sittard werkte Ultee samen met Rob Alflen als assistent-trainer. De bedoeling is dat Alflen, die in het verleden nog bij Cambuur speelde, de rest van dit seizoen toegevoegd wordt aan de technische staf van Cambuur. Op dit moment zit hij nog in het buitenland.

"Het is een sterke wens om dat in de loop van komende week compleet te maken", zegt Booy. Dat heeft volgens hem geen invloed op de huidige assistenten, Pascal Bosschaart en Martijn Barto. Die blijven gewoon bij de club in die functie.