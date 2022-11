Lamens mist matchpoint in Billie Jean King Cup: Frankrijk op 2-0 voorsprong

Een plek in de wereldgroep en deelname aan de kwalificatieronde van volgend jaar staat op het spel voor Nederland. De play-off zou in eerste instantie in eigen land plaatsvinden, maar tennisbond KNLTB kon geen geschikte locatie regelen. Daarom wordt er nu gespeeld in het Franse Boulogne-sur-Mer.

Gemist matchpoint Lamens

Een volgepakte arena in de noordoostelijke havenstad kreeg in de tweede partij van de avond een enerverend duel gepresenteerd. Lamens, de nummer 213 van de wereld, won brutaal de eerste set van Parry (WTA-76).

Een set later liet Parry zien waarom zij tophonderdspeelster is. Binnen een half uur was het 6-2 en afstraffing leek in de maak, maar de verdedigend sterk spelende Lamens gaf zich niet zomaar over. Op 5-4 in de derde set brak ze Parry terug en bij 6-5 kreeg ze zelfs een matchpoint. De Française sloeg toen een winner op de lijn.

In de tiebeak liep Parry snel uit naar 3-0 en die voorsprong gaf ze niet meer weg.

Lamens plofte moegestreden neer op haar bank, kreeg een bemoedigend praatje van bondscoach Elise Tamaëla en een kusje op de wang van Kiki Bertens, die als kersvers assistent-bondscoach voor het eerst vanaf de bank meekeek, nadat zij vorig jaar was gestopt als tennisster.

Bekijk hieronder een interview met Kiki Bertens van twee weken geleden.