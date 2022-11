Lamens mist matchpoint in Billie Jean King Cup; Frankrijk neemt 2-0 voorsprong

Voor Pattinama-Kerkhove, de mondiale nummer 207, was het een lastige middag tegen de Franse nummer 36 van de wereld Cornet. In haar eerste servicegame werd ze direct gebroken. De tweede break op 5-2 maakte na een half uur een einde aan de eerste set.

Set twee was er voor Pattinama-Kerkhove een om snel te vergeten: met slechts negen gewonnen punten was de partij 28 minuten later alweer voorbij.

De volgepakte arena in de noordoostelijke havenstad kreeg in de tweede partij van de avond een groter spektakel gepresenteerd. De 23-jarige Lamens, de nummer 213 van de wereld, maakte het Parry (WTA-76) bijzonder moeilijk. De eerste set sleepte ze binnen na een spannende tiebreak, waarin ze knap 3-0 voor kwam.

Lamens knokt, benut matchpoint niet

Een set later liet Parry zien waarom zij een tophonderdspeelsters is. Binnen een half uur stond er 6-2 op het scorebord. Een snelle afstraffing leek in de maak, maar de verdedigend sterk spelende Lamens gaf zich niet zomaar over. Op 5-4 in de derde set kon Parry serveren voor de wedstrijd. Maar Lamens vocht terug, forceerde een breakpoint en sleepte de 5-5 binnen na een return op de voeten van Parry.

In een zinderende twaalfde game van de derde set kreeg Lamens op de service van Parry zelfs een matchpoint. Nadat ze die niet had benut, leek het verzet van Lamens toch gebroken. In de daaropvolgende tiebreak kwam Parry snel op een 3-0 voorsprong en gaf dat niet meer weg. Aan één van haar drie matchpoints had Parry genoeg.

Lamens plofte moegestreden neer op haar bank, kreeg een bemoedigend praatje van bondscoach Elise Tamaëla en een kusje op de wang van Kiki Bertens, die als kersvers assistent-bondscoach voor het eerst vanaf de bank meekeek, nadat zij vorig jaar was gestopt als tennisster.