FDF-voorman krijgt werkstraf voor protest bij huis stikstofminister

Een man uit Lochem die eind juni demonstreerde bij het huis van minister Van der Wal voor Stikstof is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. Ook is hem een maand voorwaardelijke celstraf opgelegd.

De 39-jarige man krijgt de straf onder meer omdat hij tijdens het protest een ruit van een politieauto intrapte. Ook verzette hij zich met geweld tegen politieagenten. Volgens Omroep Gelderland gaat het om Albert Markerink, een regionale voorman van Farmers Defence Force.

Eind juni ging de man samen met andere boeren en tractoren naar de woning van Van der Wal. Daar werd voor de tweede keer in korte tijd geprotesteerd. De politie had de toegangsweg naar de woning van de minister afgezet, waardoor de boeren niet verder konden.

Het protest liep uit de hand en de demonstranten braken door de politieblokkade heen. Daarbij werd een politieauto vernield. Op beelden van het protest is te zien dat politieagenten wegrennen en dat demonstranten stro in een politieauto gooien. Ook leegden ze een giertank in de buurt van de woning van Van der Wal. Zij was tijdens dat protest niet thuis, haar gezin wel.

Beelden van het boerenprotest waarbij demonstranten door de politieafzetting heen breken: