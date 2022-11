Wiklund beëindigt zegereeks Schouten op 3.000 meter, zilver voor Leerdam op 500m

Irene Schouten heeft na negen overwinningen op rij een 3.000 meter verloren. Op het ijs in Stavanger werd ze bij de eerste wereldbeker verrassend verslagen door Ragne Wiklund. Schouten pakte achter de Noorse het zilver.

Ook op de 500 meter was er een Nederlandse medaille. Jutta Leerdam schaatste naar het zilver. De winst op die afstand ging naar Kim Min-sun, die fors sneller was dan de concurrentie.

Schouten bijt zicht stuk en baalt

De 30-jarige Schouten, die bij de Spelen van Peking drie keer goud pakte, kwam in de voorlaatste rit in actie en ze had de tijd van Wiklund als richtpunt. De Noorse had voor eigen publiek een sterke race neergezet, waarin ze in het tweede gedeelte nog een versnelling in huis had.

De opening van Schouten was wat sneller dan die van Wiklund, maar al snel kreeg ze het zwaar. Ze probeerde in het laatste gedeelte nog te versnellen. Dat had echter niet het gewenste effect. Ze finishte in 4.05,017.

"Ik reed gewoon superslecht", reageerde Schouten. "Ik voelde me best goed deze week en reed prima rondjes. Maar na de rit van Wiklund wist ik: ik mag geen foutje maken, waardoor ik eigenlijk te gehaast ging werken. Ik schaatste niet, ik was aan het werken.

"Gisteren ging het prima, maar deze rit was gewoon heel slecht. Dat heb ik in tijden niet gehad."

Bekijk hieronder in de carrousel de reacties van Schouten en Wiklund: