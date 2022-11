Verstappen derde in eerste training Brazilië, later vanavond is kwalificatie

Sergio Pérez heeft de snelste ronde gereden in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Brazilië. Charles Leclerc en Max Verstappen waren een paar duizenden langzamer. Het programma van het raceweekend in Brazilië is anders dan tijdens de meeste grands prix. Omdat er op zaterdag een sprintrace wordt gereden, is de kwalificatie vanavond al om 20.00 uur. De uitslag daarvan is bepalend voor de startgrid van de sprintrace. De startposities voor de race op zondag worden vervolgens in de sprintrace bepaald. Veel ogen gericht op Pérez Voor Verstappen is er in Brazilië niet heel veel meer te winnen: hij is al wereldkampioen en brak vorige week al een fraai record. De ogen zijn nu vooral gericht op zijn teamgenoot Pérez, die met Leclerc nog knokt om de tweede plek in het WK.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Verstappen raakte in de eerste vrije training even van de baan, toen hij een bocht met te hoge snelheid in vloog. Over de boordradio gaf hij aan dat hij moeite had met zijn stuur. De regerend wereldkampioen is overigens wel een liefhebber van het korte en bochtige circuit op het Autódromo José Carlos Pace, dat hij 'uitdagend' noemde. Leclerc tweede in laatste minuut Even later zette Verstappen wel een goede tijd neer. Die werd verbeterd door Pérez, met een minimaal verschil. Ferrari-coureur Leclerc is normaal gesproken erg dominant tijdens vrije trainingen, maar kwam nu pas aan het eind bovendrijven. In de laatste minuut van de oefensessie zette hij de tweede tijd neer. Hoewel vrije trainingen lang niet alles zeggen - het gaat vooral om het vinden van de juiste afstelling van de wagen - is het voor Pérez toch een opsteker dat hij sneller was dan Leclerc. De kwalificatie begint om 20.00 uur. Zaterdag wordt vanaf 16.30 uur gereden, waarna om 20.30 de sprintrace van start gaat.