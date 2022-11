Ransomware bij vaccinmaker in Bilthoven, onderzoeksdata gestolen

Hackers bieden gestolen gegevens van vaccinbedrijf Bilthoven Biologicals aan op het dark web. Het gaat volgens RTL Nieuws om e-mails en documenten met wetenschappelijke data, zoals informatie over vaccins. Omdat er ook gegevens van medewerkers tussen kunnen zitten, is de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gebracht.

Wat is ransomware?

Ransomware is Engels voor gijzelsoftware. Criminelen proberen een geïnfecteerd bestand op een computer te krijgen. Als dat lukt, bijvoorbeeld omdat iemand een bijlage in een e-mail opent, worden bestanden of zelfs de hele computer geblokkeerd. Er verschijnt dan vaak een mededeling op het scherm dat bitcoins moeten worden overgemaakt om de controle over de computer weer terug te krijgen.

Het betalen van losgeld wordt afgeraden door de politie omdat dit geen garantie biedt voor een oplossing van het probleem. Uit onderzoek van de politie blijkt dat er meerdere (internationale) criminele groepen achter de productie en verspreiding zitten van ransomware.