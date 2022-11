Stolz overklast concurrentie op 1.500 meter, bondscoach Ritsma debuteert met zilver

Jordan Stolz heeft bij de eerste wereldbekerwedstrijd schaatsen van dit seizoen de eerste afstand gewonnen: de 1.500 meter. De 18-jarige Amerikaan zette in Stavanger met 1.44,89 niet alleen de snelste tijd neer, maar ook een nieuw baanrecord. Daarnaast werd Stolz de jongste winnaar ooit van een individuele afstand. Vorig seizoen maakte hij zijn debuut en had hij als beste resultaat een tweede plaats op de 1.000 meter. Toch gold hij in Noorwegen al als een van de favorieten voor de zege, omdat hij de beste tijd van het seizoen in handen had. Op de ploegenachtervolging was er zilver voor Nederland. Patrick Roest, Marcel Bosker en Beau Snellink schaatsten bij het debuut van Rintje Ritsma als bondscoach naar de tweede plaats achter de Verenigde Staten. Olympisch kampioen Noorwegen pakte het brons. "Voor de eerste keer was die niet heel slecht", reageerde Ritsma. "Maar aan het begin zijn we hem iets te voorzichtig aangegaan. Daar ligt nog wel een beetje ruimte."

De reactie van bondscoach Rintje Ritsma na de zilveren medaille op de ploegenachtervolging bij de wereldbeker in Stavanger. - NOS

Stolz mengde zich met zijn tijd op de 1.500 meter direct in de wereldtop, maar zijn doel dit seizoen zijn de wereldkampioenschappen junioren, in februari in Inzell. "Daar wil ik een goed allroundklassement rijden. Daarna ga ik me richten op de WK afstanden. Het liefst rijd ik daar alle afstanden, misschien alleen de tien kilometer niet." Een Amerikaan die zich op alle afstanden richt, de gedachten gaan bij menig schaatsvolger direct terug naar Eric Heiden. Maar Stolz wil zich bij lange na niet aan de vijfvoudig olympisch kampioen van 1980 spiegelen. In Lake Placid won Heiden goud op elke afstand. "Ik denk ook weleens aan hem, maar wat hij deed, was ongelofelijk. Ik wil me niet met hem vergelijken."

Het zilver in de eerste wereldbeker ging naar de Canadees Connor Howe (1.46,65), de Chinees Ning Zhongyan (1.46,68) pakte het brons. De Nederlanders speelden geen rol van betekenis: Patrick Roest was de beste met een zevende plaats. Geen Nuis, wel Krol Olympisch kampioen Kjeld Nuis was niet van de partij bij de eerste wereldbekerwedstrijd. Hij miste het kwalificatietoernooi wegens een liesblessure. Schaatsbond KNSB had hem een aanwijsplek kunnen geven, maar maakte geen gebruik van die optie.

Jan Bos volgt broer Theo naar China Jan Bos treedt in dienst bij de Chinese schaatsploeg. Hij wordt de coach van 1.500 meter-specialist Ning Zhongyan. Daarmee volgt hij zijn broer Theo, die de bondscoach is van de baanwielrenners van China. In Stavanger loopt Jan Bos nog als toeschouwer in de schaatshal, omdat een accreditatie niet meer geregeld kon worden.

De nummer drie van de Winterspelen, Kim Min-seok, ontbrak wegens een schorsing die hem is opgelegd door de Zuid-Koreaanse schaatsbond. Kim en drie andere schaatsers zijn bestraft voor hun betrokkenheid bij een ongeluk op het nationaal trainingscentrum nabij Seoel. Thomas Krol, winnaar van olympisch zilver in Peking, was wel van de partij. Tijdens de kwalificatiewedstrijden in Heerenveen was hij nog zoekende naar zijn vorm, maar worstelde hij zich wel naar plaatsing voor de wereldbekers over 1.500 en 1.000 meter. De 30-jarige Krol moest in de slotrit aantreden. De tijd van Stolz bleek te hoog gegrepen voor de Nederlander. In het laatste rondje stortte Krol in, waarna hij in 1.48,37 over de eindstreep kwam. Daarmee werd hij zestiende.

Patrick Roest en Louis Hollaar, respectievelijk de nummer een en twee van het kwalificatietoernooi, kwamen in de eerste twee ritten in actie. De 24-jarige Hollaar zette 1.48,06 neer, goed voor de vijftiende plaats, en was daarmee bijna drie seconden langzamer dan eind oktober in Heerenveen. Ook Roest wist zijn tijd van Thialf (1.44,62) niet te benaderen. Hij finishte in 1.47,24. Wesly Dijs, die zich als vierde Nederlander had geplaatst voor de wereldbeker op de 1.500 meter, zette 1.47,37 neer, waarmee hij als negende eindigde. Ploegenachtervolging zonder Bergsma Aan de start van de ploegenachtervolging stonden voor Nederland Roest, Bosker en Snellink. Laatstgenoemde was de vervanger van Jorrit Bergsma, die zich vrijdagochtend ziek had afgemeld voor het eerste wereldbekerweekend.

Bekijk hier een samenvatting van de ploegenachtervolging in Stavanger bij de eerste wereldbeker van het seizoen. - NOS