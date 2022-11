Jonge Amerikaan Stolz overklast concurrentie en wint eerste wereldbeker 1.500 meter

Jordan Stolz heeft bij de eerste wereldbekerwedstrijd schaatsen van dit seizoen de eerste afstand gewonnen: de 1.500 meter. De 18-jarige Amerikaan zette in Stavanger met 1.44,89 niet alleen de snelste tijd neer, maar ook een nieuw baanrecord.

Daarnaast werd Stolz de jongste winnaar ooit van een individuele afstand.

Voor Stolz is het zijn eerste zege in het wereldbekercircuit. Vorig seizoen maakte hij zijn debuut en had hij als beste resultaat een tweede plaats op de 1.000 meter. Toch gold hij in Noorwegen al als een van de favorieten voor de zege, omdat hij de beste tijd van het seizoen in handen had.

Wereldtop

Met zijn tijd mengt Stolz zich direct in de wereldtop, maar zijn doel dit seizoen zijn de wereldkampioenschappen junioren, in februari in Inzell. "Daar wil ik een goed allroundklassement rijden. Daarna ga ik me richten op de WK afstanden. Het liefst rijd ik daar alle afstanden, misschien alleen de tien kilometer niet."

Een Amerikaan die zich op alle afstanden richt, de gedachten gaan bij menig schaatsvolger direct terug naar Eric Heiden. Maar Stolz wil zich bij lange na niet aan de vijfvoudig olympisch kampioen van 1980 spiegelen. In Lake Placid won Heiden goud op elke afstand. "Ik denk ook weleens aan hem, maar wat hij deed, was ongelofelijk. Ik wil me niet met hem vergelijken."