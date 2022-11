Rutte heeft 'heel lijstje' om instroom te beperken, maar sluit asielstop uit

Premier Rutte heeft "een heel lijstje met maatregelen" in zijn hoofd, waarmee de asielinstroom tot "aanvaardbare proporties" kan worden teruggebracht. Dat zei hij op zijn wekelijkse persconferentie. Een asielstop staat daar niet tussen.

Een asielstop is volgens Rutte een onhaalbare kaart, omdat Nederland nu eenmaal deel uitmaakt van de Europese Unie, waar afspraken zijn gemaakt over de opvang van asielzoekers. "Een asielstop valt buiten alle verdragen."

Maar hij heeft op zijn lijstje nog voldoende maatregelen staan, die volgens hem genoeg zoden aan de dijk zetten. "Het aantal van 50.000 is volstrekt niet acceptabel", zegt hij. "Dat moet naar beneden. Ik denk dat je dit kunt oplossen op een manier dat je geen ruzie hoeft te krijgen met andere landen, het kan binnen de afspraken die daarover zijn gemaakt, bijvoorbeeld het Dublin-akkoord."

Dat akkoord uit 2014 bepaalt dat mensen asiel moeten aanvragen in het land waar zij de Europese Unie zijn binnengekomen, en naar dat land moeten worden teruggestuurd als zij naar een ander EU-land doorreizen. Tot nu toe worden die afspraken slecht nageleefd. Ook in Nederland blijven daardoor veel mensen achter.

Lange termijnvisie

Welke ander maatregelen hij wil nemen, wil Rutte nog niet zeggen, omdat hij naar eigen zeggen nog niet aan de beurt is. Binnen het kabinet voert een groepje bewindspersonen gesprekken over een langetermijnvisie op de migratie-instroom.

Het gaat om de ministers Yesilgöz (Justitie en Veiligheid), Jetten (Klimaat), De Jonge (Volkshuisvesting) en Schouten (Armoedebeleid). Ook staatssecretaris Van der Burg voor Asiel en Migratie doet mee.

Als deze kabinetsleden wat verder zijn, wordt Rutte erbij betrokken. "Zo snel mogelijk", is het enige wat hij over de tijdsplanning wil zeggen. "Want we hebben de visie op de instroom te lang voor ons uitgeschoven, als Nederland en ook als politiek. Ik denk mede ook omdat we de afgelopen jaren door de lage asielinstroom tijdens corona wat in slaap gesukkeld waren."

Spannende tijd

Rutte stond de pers te woord na een spannende tijd, waarin het VVD-staatssecretaris Van der Burg maar niet lukte om coalitiesteun te krijgen voor zijn asielwet. De eigen partij verzette zich tegen de wet, die gemeenten zou gaan dwingen om hun steentje bij te dragen aan het asielprobleem.

Rutte werd afgelopen dinsdag als partijleider bij uitzondering naar een VVD-fractievergadering geroepen om de patstelling te doorbreken. Dat lukte na een pittige discussie. Later op de dag kon Van der Burg zijn wet dan toch presenteren.