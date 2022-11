Amsterdam druk als vanouds, gemeente gaat maatregelen nemen tegen toeristen

Hij erkent dat toerisme ook werkgelegenheid oplevert. "Maar de keerzijde moeten we ook benoemen. Met ons pakket maatregelen hopen we de balans terug te brengen."

De gemeenteraad heeft bepaald dat als het verwachte aantal overnachtingen in de stad boven de 18 miljoen uitkomt, er extra maatregelen moeten komen. En de prognose van de gemeente is dat die 18 miljoen dit jaar inderdaad gehaald wordt.

De gemeente Amsterdam gaat extra maatregelen nemen om het aantal toeristen in te perken. Vanochtend bleek dat in het derde kwartaal (juli, augustus, september) er meer toeristen in Nederland overnachtten dan voor corona . En veel van hen doen dat in dé toeristische trekpleister van Nederland: Amsterdam.

Eerder is al bepaald wat mogelijke maatregelen zijn. Het gaat bijvoorbeeld om het verder beperken van Airbnb-overnachtingen en een verhoging van de toeristenbelasting. Die belasting is nu 3 euro per persoon per nacht plus 7 procent van de kamerprijs.

Ook kan de zogeheten 'vermakelijkhedenretributie' verhoogd worden. Dat is een soort belasting op rondvaarten, evenementen en festivals en bedraagt nu 1,50 euro per bezoeker.

'Houdt toeristen niet tegen'

Stef Driessen, vrijetijdsspecialist bij ABN Amro, denkt niet dat een hogere toeristenbelasting veel toeristen zal tegenhouden. "Prijsgevoelige toeristen zullen misschien wel uitwijken naar hotels in Hoofddorp, Amstelveen en Almere. Maar vandaaruit reizen ze dan alsnog naar Amsterdam."

Ook het duurder maken van rondvaarten en festivals zal weinig schelen, denkt hij. "De grote publiekstrekker is de Amsterdamse binnenstad. Mensen komen erheen om rond te lopen en te genieten van wat een soort openluchtmuseum is. Ze winkelen, bezoeken musea en ook de Wallen."

Wat volgens hem wel kan helpen, is om coffeeshops alleen nog toegankelijk maken voor inwoners van Nederland. "Feit is dat de coffeeshops publiekstrekkers zijn. Maar in de Amsterdamse gemeenteraad is er geen draagvlak voor deze maatregel."

Bewoners willen actie

Els Iping zet zich met bewonersgroep Stop De Gekte in voor een leefbare binnenstad. Zelf woont ze in het Wallengebied. "De situatie hier is heel zwaar voor veel bewoners. Het stadshart wordt overlopen door toeristen. En vaak niet door de leukste mensen. Ze komen om te loeren naar de hoeren en om coffeeshops te bezoeken."

Ze verlangt af en toe terug naar de rust van de coronaperiode. "Het was natuurlijk geen gezonde situatie. Maar de schoonheid van de stad kwam toen wel tot zijn recht. En je zag de buurtbewoners ook weer meer. Ik hoop ontzettend dat de gemeente ingrijpende maatregelen neemt, maar ik ben niet heel optimistisch dat de raad dat gaat aandurven."

Ook binnenstadbewoner Jasper van Dijk verwelkomt maatregelen om het aantal toeristen te verminderen. "Er is veel overlast. Mensen die in je straat plassen, winkels die verdwijnen. Bij mij in de buurt is een schoenenwinkel nu een ijsjeswinkel voor toeristen geworden. Het haalt het karakter uit je stad."

Hij startte met een aantal anderen het initiatief Amsterdam Heeft Een Keuze. 30.000 mensen sloten zich erbij aan en vroegen de gemeente om grenzen te stellen aan het massatoerisme. "Ik ben optimistisch dat de gemeente nu met een omvangrijk pakket maatregelen komt. De stad nam steeds te kleine stappen, maar ze kijken nu met een bredere blik naar het probleem."