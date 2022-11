Wereldwijd alarmeringssysteem gelanceerd tegen methaanuitstoot

Op de VN-klimaatconferentie in Egypte is een wereldwijd alarmeringssysteem gelanceerd waarmee de uitstoot van methaan kan worden tegengegaan. Methaan is een veel sterker broeikasgas dan CO2 en is een grote bron van zorg. Vorig jaar was er een recorduitstoot van methaan, en nog onbekend is wat de precieze oorzaak is. Wel bekend is dat er veel methaan vrijkomt bij vuilstortplaatsen, bij steenkoolwinning en in de olie- en gasindustrie.

Bedrijven in de laatste categorie kunnen vanaf nu in ieder geval een bericht krijgen van de Verenigde Naties, als vanuit de ruimte is gezien waar het sterke broeikasgas vandaan komt. Het nieuwe systeem heet MARS, een afkorting van Methane Alert and Response System. Er wordt gewerkt met satellietmetingen, afkomstig van NASA en Europese ruimtevaartorganisaties.

De Verenigde Staten, de Europese Unie en andere landen hebben vorig jaar beloofd de totale methaanuitstoot in 2030 met 30 procent te hebben verminderd. Inmiddels hebben zich 120 landen bij dit initiatief aangesloten. Methaan is verantwoordelijk voor een kwart van de opwarming van de aarde.