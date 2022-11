Schilderij 'De Schreeuw' doelwit van klimaatactivisten in Oslo

Twee klimaatactivisten hebben in een museum in Oslo geprobeerd zich vast te lijmen aan het schilderij De Schreeuw van Edvard Munch. Door ingrijpen van het museumpersoneel slaagden de activisten van de groep Stopp oljeletinga (stop olie-exploitatie) niet in hun actie. Wel is er wat lijm beland op het glas waarmee het kunstwerk beschermd is.

De actievoerders zijn gearresteerd. Het zijn vrouwen uit Finland, Denemarken en Duitsland, meldt de politie. Twee van hen probeerden zichzelf vast te lijmen, de derde filmde de actie.

Op het beroemde schilderij is een schreeuwende Edvard Munch te zien is. De vrouwen riepen tijdens hun protest "Ik schreeuw om mensen die sterven" en "Ik schreeuw als wetgevers de wetenschap negeren".

Op Twitter is te zien hoe het museumpersoneel ingrijpt