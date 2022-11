Man aangehouden voor mislukte overval op Mark van Bommel

De Belgische politie heeft een man opgepakt voor de mislukte poging tot overval op voetbaltrainer Mark van Bommel. De verdachte is een man uit Kapellen, een plaats even ten noorden van Antwerpen.

"Dankzij camerabeelden in de buurt en een tracker die we onder de wagen van het slachtoffer vonden, hebben we uiteindelijk de 25-jarige verdachte gevonden", zei een woordvoerder van het parket in Antwerpen tegen VRT Nieuws. De verdachte ontkent alle betrokkenheid.

Van Bommel is trainer van voetbalclub Royal Antwerp FC. Toen hij op maandag 24 oktober 's nachts thuiskwam, wachtte iemand hem op in de parkeergarage onder zijn huis in Antwerpen.

Van Bommel zou de overvaller met een pistool en een zaklamp op hem af hebben zien komen, terwijl hij met zijn auto de parkeergarage inreed. Hij reed snel achteruit en schreeuwde om hulp. De overvaller sloeg toen op de vlucht.