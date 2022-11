Paus Franciscus tegen de Nederlandse bisschoppen: 'Volhouden!'

De Nederlandse bisschoppen en hulpbisschoppen hebben vanochtend een persoonlijke ontmoeting gehad met paus Franciscus. Zo'n bezoek vormt het hoogtepunt van elk ad-liminabezoek, een vijfjarig werkbezoek dat de bisschoppen aan het Vaticaan en aan de paus brengen.

Voorafgaand aan het bezoek publiceerden de bisschoppen een somber rapport over de stand van zaken in de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk. Dat rapport is ook naar het Vaticaan gestuurd. Eigenlijk hadden de bisschoppen al in 2018 naar Rome moeten komen voor hun functioneringsgesprekken, maar mede vanwege de coronapandemie werd het bezoek uitgesteld tot deze week.

Bisschoppen onder elkaar

Het gesprek met Franciscus vond plaats in het Apostolisch Paleis binnen de muren van Vaticaanstad en duurde ruim anderhalf uur. Paus en bisschoppen zaten in een kring. Franciscus presenteerde zich volgens de bisschoppen nadrukkelijk als collega. Hij is immers naast kerkleider ook bisschop van Rome.

Volgens kardinaal Eijk nodigde hij zijn gasten uit om in alle openheid te praten en ook kritiek te leveren. "Maar", zei Eijk, "dat hebben we niet gedaan. Die kans hebben we dus laten liggen."

Wennen aan vrouwen

Volgens de bisschoppen was de ontvangst op de vele departementen die ze deze week bezochten hartelijk en was er veel goede dialoog. Het was voor het eerst dat deze keer bij verschillende ontmoetingen met kardinalen en afdelingshoofden ook vrouwen aanwezig waren.

Paus Franciscus heeft namelijk de afgelopen jaren meerdere vrouwen op hoge posities binnen het bestuursapparaat van de Kerk benoemd. Of er vanuit de Vaticaanse kantoren ook kritiek was of aandacht voor verbeterpunten, vermeldden de bisschoppen niet.

Tijdens het gesprek vanochtend drukte de paus de bisschoppen op het hart om dicht bij de mensen te zijn. Hij had volgens de bisschoppen begrip voor de moeilijke situatie waarin de Nederlandse kerk zich bevindt. Maar hij drong erop aan om als herders te proberen er voor iedereen te zijn. Net als in 2013 gaf hij hun een bemoedigend woord mee: "Volhouden!"

Gesproken over gender

Tijdens de persontmoeting na het pauselijk bezoek zei kardinaal Eijk dat hij Franciscus had gevraagd om een nieuwe encycliek, een officieel pauselijk document, te schrijven over "genderideologie". Volgens Eijk moeten mensen gewaarschuwd worden voor het heersende "genderdenken".

Paus Franciscus antwoordde, aldus Eijk, dat het Vaticaan al met iets dergelijks bezig is. Genderideologie is een begrip waar het Vaticaan veel moeite mee heeft en waarover de paus zich in het verleden al meerdere keren negatief heeft uitgelaten. Op dit punt lijken paus en kardinaal het dus goed te kunnen vinden.

Het bezoek van de bisschoppen wordt zondagochtend afgesloten met een mis in de Friezenkerk, de kerk van de Nederlanders in Rome. De mis wordt rechtstreeks uitgezonden door de KRO-NCRV op NPO2.