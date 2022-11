Noppert mee als penaltykiller? 'Blijkbaar zijn ze wel iets met mij van plan'

Op het moment dat Louis van Gaal in augustus 2021 tekende voor zijn derde termijn als bondscoach, zat Andries Noppert al lange tijd te verpieteren op de bank bij Go Ahead Eagles. Nu, iets meer dan een jaar later, mag de 28-jarige Fries onverwachts mee naar het WK in Qatar.

"Het kwam niet helemaal als een verrassing, want je weet dat je op een lijstje staat", zegt Noppert over zijn uitverkiezing. "Maar als er vijf keepers op dat lijstje staan en er gaan er uiteindelijk drie mee, dan is dat wel bijzonder."

Route naar Qatar

Wat vooral bijzonder is, is de route die Noppert heeft afgelegd richting Qatar. In 2019 raakte hij al snel in het seizoen geblesseerd toen hij in de Keuken Kampioen Divisie speelde voor FC Dordrecht. Een zware knieblessure hield hem lang aan de kant en in juli 2020 zat zijn tijd bij Dordrecht er op. Na een half jaar zonder club te hebben gezeten, pikte Go Ahead Eagles hem op, maar ook daar speelde hij in eerste instantie niet.

Pas in januari van dit jaar kwam hij vast onder de lat te staan bij Go Ahead en een sterk half jaar leverde hem een transfer naar sc Heerenveen op. Daar ontwikkelde Noppert zich vervolgens tot WK-ganger.

"Dat is iets waar ik het meest trots op ben. Als je mijn carrière bekijkt dan was het niet altijd 'je van het'. Als je ziet dat ik nu pas een heel seizoen speel, ik word uitgenodigd voor de Nations League en ik het daar dermate goed doe en mee mag naar het WK, ik denk wel dat dat iets bijzonders is."

Bekijk hier de complete WK-selectie van Oranje: