Kabinet trekt nog eens 110 miljoen uit voor winterhulp aan Oekraïne

Het kabinet trekt meer geld uit om Oekraïners te helpen de winter door te komen. Eerder zegde minister Schreinemacher voor Ontwikkelingssamenwerking daarvoor al 70 miljoen euro toe. Dat verhoogt ze nu tot 180 miljoen.

Volgens Schreinemacher wil Nederland een bijdrage leveren om de urgente nood in Oekraïne te lenigen: "De Oekraïners moeten de komende winter kunnen beschikken over gas, water, elektriciteit en een dak boven hun hoofd", zegt de minister. Ze wil dat het herstellen van het elektriciteitsnetwerk en de reparatie van huizen prioriteit krijgen.

Volgens de minister levert Nederland een eerlijk aandeel: "De Verenigde Staten en de ons omringende landen doen een heleboel, maar we hebben de afgelopen weken gezien dat er heel veel is kapot geschoten, dus er is meer nodig. Nederland wil echt zijn steentje bijdragen en dat doen we hiermee."

Gisteren maakte het kabinet ook al bekend dat het 100 miljoen euro beschikbaar stelt voor een nieuw fonds om militair materieel te leveren aan Oekraïne.