Huisartsen in verzet tegen enige spiraaltje dat wordt vergoed door VGZ

Huisartsen in Limburg maken collectief bezwaar tegen de beslissing van verzekeraar VGZ om nog maar één soort spiraaltje te vergoeden. In een brief van zeven Limburgse huisartsenkoepels aan het VGZ-bestuur schrijven ze dat de kwestie het vertrouwen tussen artsen en verzekeraars geen goed doet.

Het spiraaltje van fabrikant Levosert is sinds dit jaar op de markt en wordt vanaf januari het "preferent middel" van VGZ en daarmee het enige spiraaltje dat door de verzekeraar wordt vergoed, meldt 1Limburg. VGZ is de grootste verzekeraar in de provincie Limburg.

Moeilijker te plaatsen

Het nieuwe voorbehoedsmiddel is een paar cent goedkoper dan de voorganger, maar volgens huisartsen veel moeilijker te plaatsen. Artsen zijn bang dat ze hun patiënten moeten doorverwijzen naar een gynaecoloog, waardoor het nieuwe spiraaltje in de praktijk duurder wordt.

"VGZ strijkt het geld op, het veld zit met de implementatie-kosten", zo vatten de Limburgse huisartsen het probleem samen. Ze spreken van een gebrek aan transparantie over de afspraken tussen VGZ en de leverancier.

"We vinden het erg vervelend dat de huisartsen ontevreden zijn over het preferentiebeleid met betrekking tot de hormoonspiraal Levosert", laat VGZ weten in een reactie. "We realiseren ons dat het tijd vraagt van huisartsen om zich dit product eigen te maken. We zijn graag bereid om in overleg met huisartsen te bespreken hoe dit zorgvuldig en goed ingevoerd kan worden."

In gesprek

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) zei in oktober al dat het beleid rondom de spiraal niet ingevoerd moet worden. "Dit beleid is tijdelijk opgeschort maar wordt per 1 januari 2023 alsnog ingevoerd, ondanks het schriftelijke pleidooi van het NHG daartegen." Het genootschap gaat met VGZ in gesprek. VGZ erkent dat het eerder had moeten overleggen met de artsen. "We hebben hiervoor onze excuses aangeboden."

NHG is van mening dat Levosert "zorgvuldig en niet meteen op grote schaal" in de praktijk geïntroduceerd moet worden. De zorgverzekeraar laat weten dat alle geneesmiddelen in Nederland uitvoerig worden gekeurd en gereguleerd en dat de spiraal een vergunning heeft gekregen. "Wij gaan ervan uit dat deze toelating voldoende is om kwaliteit en veiligheid te borgen en dat het daarom als voorkeursproduct aangewezen kan worden. Daarover zijn wij met de NHG in overleg."