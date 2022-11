Afwezigheid Cillessen verrast Van Hooijdonk: 'Hebben echte reden niet gehoord'

"Dat heeft hij in 2014 ook tegen Klaas-Jan Huntelaar gezegd, die destijds achter Van Persie tweede keuze was. Huntelaar accepteerde toen zijn reserverol. Waarom zou dat niet met Cillessen hebben gekund?"

Van Hooijdonk vermoedt dat er dus wel degelijk meer achter het ontbreken van Cillessen zit. "Het zal met zijn rol in de selectie te maken hebben. Dat vind ik trouwens moeilijk voor te stellen, want ik vind Van Gaal ook een bondscoach die simpel kan zeggen: 'Jasper, als jij niet speelt, kan jij daarmee omgaan? Zo nee, dan selecteer ik je niet.'"

"Eerst zei de bondscoach dat Cillessen niet de vorm heeft en ontkende hij dat het iets te maken heeft met zijn manier van bewegen in de selectie", vertelt Van Hooijdonk. "Toen er later gevraagd werd naar Pasveer, die ook niet in vorm zou zijn, zei hij dat het wel gaat om hoe je je beweegt in een groep, omdat je vijf weken op elkaars lip zit."

Geen Jasper Cillessen in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Het is een van de voornaamste gespreksonderwerpen naar aanleiding van de bekendmaking van het definitieve Oranje-keurkorps op vrijdagmiddag. NOS-analist Pierre van Hooijdonk is "enorm verrast".

De grote vraag is welke doelman straks de eerste keuze is: Remko Pasveer, Justin Bijlow of misschien Andries Noppert. "Ik zou het je niet kunnen vertellen", zegt NOS-commentator Arman Avsaroglu. "Pasveer was het de laatste twee interlands, maar die zit in een soort vormcrisis."

"Bijlow was toen niet eens opgeroepen, maar die doet het nu weer goed. Noppert heeft nog geen minuut gespeeld in Oranje en is vooral meegenomen voor de penalty's. Ik denk dat het tussen Bijlow en Pasveer gaat en dan geef ik op dit moment Bijlow de beste papieren."

'Grote kans' op wereldtitel

Met Vincent Janssen, Wout Weghorst en Luuk de Jong zitten er drie centrumspitsen bij de groep; spelers met vergelijkbare kwaliteiten. "Dat vind ik er één te veel, ook omdat de bondscoach zei dat hij soms terug wil grijpen op 4-3-3. Aan echte buitenspelers heb je dan best weinig keus", aldus Van Hooijdonk.

De oud-topspits, die 46 interlands voor Oranje speelde, verbaast zich in dat kader ook over het ontbreken van Arnaut Danjuma. "Hij had hier best in de plaats kunnen staan van Weghorst, omdat je die al een soort van dubbel hebt met Luuk de Jong. Dan had je een extra buitenspeler gehad."

Van Hooijdonk: "Ik had ook gedacht dat Danjuma de voorkeur zou krijgen boven Noa Lang. Die laatste heeft geen basisplaats meer. Maar de bondscoach heeft zijn argument, namelijk dat Lang altijd heeft geleverd bij Oranje en dat klopt."