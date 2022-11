Inwoners heroverd Cherson vieren bevrijding, Oekraïense vlaggen in het centrum

In Cherson zijn groepen mensen de straat op gegaan om de herovering van de stad door het Oekraïense leger te vieren. Het Oekraïense ministerie van Defensie bevestigt dat zijn strijdkrachten de stad zijn binnengegaan. De militaire inlichtingendienst van het land roept Russische militairen die nog in de stad zijn zich over te geven.

Het Russische ministerie van Defensie meldde eerder vandaag dat de terugtrekking uit de Zuid-Oekraïense stad was voltooid.

Op beelden op sociale media is te zien dat op verschillende plekken in de stad de Oekraïense vlag is opgehangen. De lokale bevolking heeft zich in het centrum van de stad verzameld om de militairen te verwelkomen, onder meer op het Vrijheidsplein. Ook klinkt er gejuich en getoeter in de straten en is te zien dat Russische reclameborden worden vernield.

Anton Gerasjtsjenko, een adviseur van de Oekraïense president Zelenksy, toont op Twitter beelden van militairen die aankomen in het centrum van de stad en worden opgewacht door een feestende menigte.