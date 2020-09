Summerville verlaat Feyenoord voor Premier League-club Leeds United

Crysencio Summerville vervolgt zijn loopbaan in de Premier League bij Leeds United. De 18-jarige buitenspeler tekent een verbintenis voor drie seizoenen bij de Engelse gepromoveerde club. Feyenoord ontvangt ongeveer een miljoen euro.

Summerville droomde ervan door te breken in De Kuip, maar besloot zijn nog één jaar doorlopende contract in Rotterdam-Zuid niet te verlengen omdat hij in zijn ogen op te weinig speeltijd in het eerste kon rekenen. Op zijn positie heeft Feyenoord Steven Berghuis, Luis Sinisterra, Luciano Narsingh en de nieuwelingen Christian Conteh en Bryan Linssen als opties.

Bij de Engelse club krijgt Summerville te maken met de excentrieke Argentijnse trainer Marcelo Bielsa, die door velen wordt gezien als een toptrainer. Bielsa, die de vroegere grootmacht na zestien jaar terugbracht naar het hoogste niveau, is gek van de kwaliteiten van Summerville.

Summerville werd vorig seizoen door Feyenoord verhuurd aan ADO Den Haag, waarvoor hij 21 eredivisiewedstrijden speelde. Hij maakte deel uit van het Nederlands elftal onder 17 jaar dat in 2018 Europees kampioen werd.