Volgende week stakingen leerlingen- en zorgvervoer om betere cao

Medewerkers in het leerlingen- en zorgvervoer gaan volgende week staken voor een betere cao. Eerder sloegen leden van FNV Zorgvervoer en taxi het laatste cao-bod van de werkgevers af. Vandaag verliep een ultimatum van de bonden om acties te voorkomen, maar die deadline hebben de werkgevers volgens de bonden laten verlopen.

Een belangrijke eis van de vakbondsleden is het meestijgen van de lonen met de prijzen in de winkels. Voor dit jaar zou dat uitkomen op minimaal 12,5 procent meer loon. Maar de werkgevers willen 12 procent loonsverhoging uitsmeren over twee jaar: 8 procent in 2023 en dan nog 4 procent het jaar erop.

'Staking is laatste middel'

Verder is er onvrede over regelingen rondom ziekte. Bij ziekte wordt de werknemer op de eerste dag niet uitbetaald en daarna 70 procent van het salaris. "Dat is echt asociaal. Niemand kiest ervoor om ziek te zijn, maar de medewerkers worden daar nu wel voor gestraft," zegt FNV-bestuurder Meindert Gorter. Ook zijn werknemers ontevreden over ongestructureerde roosters en het inhouden van loon voor pauzes.

"Zeker in deze sector, met zeer betrokken medewerkers, is staken een laatste middel", zegt Gorter. "Het liefst willen de chauffeurs hun passagiers veilig van a naar b brengen, maar ze kunnen niet meer rondkomen van hun salaris."

40 procent meer kosten

De werkgevers verenigd in Koninklijk Nederlands Vervoer zijn niet te spreken over de aangekondigde acties. Woordvoerder Hilbert Michel vindt dat die wordt gevoerd "over de rug van de leerlingen". Volgens hem zouden de kosten voor de werkgevers met 40 procent stijgen als ze akkoord zouden gaan met de eisen van de werknemers.

De huidige cao geldt voor 22.000 medewerkers en loopt eind dit jaar af. Over nieuwe arbeidsvoorwaarden wordt al sinds mei onderhandeld. Waar en wanneer er precies wordt gestaakt is nog onbekend.