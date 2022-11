Van Gaal had 'tranen in ogen' bij afbellen spelers en vindt Cillessen niet in vorm

Van Gaal verklapte dat Depay in het eerst WK-duel, op 21 november tegen Senegal, daarom op de bank zal beginnen, maar mogelijk wel kan invallen. De vervanger van Depay in de aanval wordt waarschijnlijk Vincent Janssen, aldus de bondscoach.

Het feit dat Memphis Depay wel is geselecteerd, terwijl hij al bijna twee maanden geblesseerd is, is eigenlijk tegen zijn visie, zei Van Gaal. "Hij is medisch fit en dat vind ik eigenlijk niet goed. Maar hij is zó belangrijk geweest, daarom heb ik een plaats voor hem opengehouden. Maar ik moet hem wel opbouwen."

Van Gaal begon zijn persconferentie met de mededeling dat hij niet zou ingaan op vragen waarom spelers wel of niet waren geselecteerd. Hij ging uitgebreid in op het proces, waarbij alle spelers in scoutingsvergaderingen zijn beoordeeld op vier teamfuncties. Samen met de visie van de bondscoach heeft dat tot de selectie geleid, zei Van Gaal.

De bondscoach zei dat het afbellen van de afvallers deze ochtend "een zware kluif" was. "Ik had ook wel tranen in mijn ogen bij bepaalde spelers, met wie je een grotere band hebt. Er zijn spelers die bijna iedere wedstrijd zijn uitgenodigd en er nu niet bij zijn. Daar zit ik wel mee, want het is toch een grote slag voor elke speler", vertelde Van Gaal.

'Noppert de man in vorm'

Van Gaal belde de elf veldspelers, keeperstrainer Frans Hoek de twee afgevallen doelmannen. Over de berichten dat Cillessen woedend zou hebben gereageerd, zei Van Gaal: "Het is logisch dat hij teleurgesteld is. Hij is de meest ervaren keeper en heeft bij mij altijd geleverd. Iedereen reageert dat op zijn eigen manier af."

Wie de eerste doelman op het WK wordt, kon de bondscoach nog niet zeggen: "Justin Bijlow? Dat weet ik niet, hij zou eerste keeper kunnen zijn. Maar dat ligt er ook aan hoe hij binnenkomt. En dat geldt ook voor Remko Pasveer en Andries Noppert. De enige die echt in vorm is, is Noppert. Maar ik weet niet hoe dat volgende week is."