Pierre Kartner 'Vader Abraham' (87) overleden

Zanger Pierre Kartner, bekend als Vader Abraham, is dinsdag op 87-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie vandaag aan BN DeStem.

Hij werd vooral bekend met nummers als In 't kleine café aan de haven en Het Smurfenlied. Het nummer over de Smurfen werd wereldwijd meer dan 25 miljoen keer verkocht en In 't kleine café aan de haven werd ruim 250 keer gecoverd en in allerlei talen vertaald.

De laatste jaren trad Kartner niet meer op en leefde hij teruggetrokken in Breda, schrijft BN De Stem.