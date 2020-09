Inbreker in Hongkong rooft fortuin aan postzegels en Mao-kalligrafie

Een inbreker is er na een inbraak in Hongkong vandoor gegaan met een uiterst kostbare postzegel- en kalligrafie-verzameling. De collectie is naar schatting ruim 430 miljoen euro waard.

De dief sloeg op 10 september toe in een appartement van de Chinese verzamelaar Fu Chunxiao in de wijk Kowloon. De eigenaar van de collectie was op het Chinese vasteland op het moment van de roof.

De inbreker deed er twee uur over om het 16 verdiepingen tellende appartementencomplex binnen te komen. Hij of zij moest daarvoor onder meer een ijzeren hek openbreken en een houten deur forceren. Daar vond de dief, die via dezelfde route ontkwam, de kostbare zegels in een afgesloten lade.

De verzameling bevatte onder meer kalligrafie van de vroegere Chinese leider Mao Zedong en vijf uiterst waardevolle antieke postzegels. De waarde van de verzameling werd bekend toen de dochter van de eigenaar naar Hongkong kwam om de politie te helpen, meldt een plaatselijke krant.