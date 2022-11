Recessie op komst, keerpunt voor economie in Europa

De Europese economie staat op een keerpunt en de meeste EU-landen verzeilen eind dit jaar in een recessie die zal aanhouden tot het voorjaar van 2023. Ook Nederland krijgt te maken met een lichte krimp van de economie, stelt de Europese Commissie in de jaarlijkse herfstprognose van de economie.

Van een recessie is sprake bij twee opeenvolgende kwartalen van economische krimp. De verwachte recessie is het gevolg van de Russische oorlog tegen Oekraïne en de daaruit voorvloeiende energiecrisis en hoge inflatie. Deze tast de koopkracht van huishoudens aan en drukt op de industriële productie. De EU ondervindt van alle ontwikkelde economieën de meeste last vanwege de geografische nabijheid van de oorlog en de grote afhankelijkheid van Russisch gas.

De economische vooruitzichten zijn volgens de commissie wel met een "uitzonderlijk grote onzekerheid" omgeven, aangezien de Russische oorlog nog steeds gaande is en meer economische verstoringen niet zijn uitgesloten. Ongunstige ontwikkelingen op de gasmarkt en mogelijke gastekorten in de winters van 2023 en 2024 vormen een bedreiging voor de meeste economieën.

Magere groei

Dankzij het krachtige economische herstel in de eerste helft van het jaar rolt er in de meeste landen voor het hele jaar toch nog een stevig groeicijfer van 3,3 procent uit de bus, zelfs beter dan de 2,7 procent die de commissie in de zomer nog voorspelde. De Nederlandse groei komt dit jaar zelfs uit op 4,6 procent.

Voor 2023 zakt de economische groei voor de EU terug naar 0,3 procent. Pas in 2024 wint de economie weer aan kracht en komt op gemiddeld 1,6 procent uit. De commissie rekent voor Nederland in 2023 op een magere 0,6 procent.

De inflatie blijft voorlopig hoog, met een jaargemiddelde van 9,3 procent in de EU, maar ook volgend jaar blijven de prijzen hoog, op gemiddeld 7 procent. De inflatie in Nederland dit jaar steekt boven de rest van de EU uit met gemiddeld 11,6 procent. Pas in 2024 neemt de inflatie af en zakt naar 3 procent, zo verwacht de commissie.

Als gevolg van alle energiesteunmaatregelen nemen de overheidstekorten weer toe en loopt de staatsschuld overal op.