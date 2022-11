Cultuursector Antwerpen boos op wethouder: 'Moest gaan werken voor mijn centjes'

Voorzitter Michaël Pas van belangenorganisatie De Acteursgilde is niet te spreken over de opstelling van de wethouder. "Ze haalde weer even de twee allergrootste clichés ter wereld uit de kast over kunst en cultuur. Van een schepen van Cultuur verwacht je toch iets meer diepgang en doordachtheid", zegt hij tegen de VRT.

Pas kan er niet bij dat Ait Daoud Rubens aanhaalt. "Dat is je reinste flauwekul en op geen enkel historisch feit gebaseerd. We weten allemaal dat Rubens grote, politieke sier maakte en werkte voor koninklijke hoven, kerken en stadsbesturen. Het woord subsidie bestond nog niet, maar als je geld krijgt om staatsieportretten te maken, is dat toch eigenlijk wel hetzelfde."

Het is volgens de acteur dan ook broodnodig dat de subsidies blijven bestaan, omdat het anders erg moeilijk wordt voor jonge kunstenaars om zich te ontwikkelen. "Net zoals de Rode Duivels (het Belgische voetbalelftal, red.) niet kunnen scoren zonder dat ze een jeugdtraining hebben gehad, zo kan cultuur niet excelleren zonder te investeren in de basis."

Stadsdichters opgestapt uit onvrede

Ait Daoud kwam begin september ook al onder vuur te liggen, nadat was gebleken dat het stadsbestuur een kritisch gedicht van stadsdichter Ruth Lasters had geweigerd. Dat paste volgens de wethouder niet in de verbindende rol die de stadsdichter zou moeten hebben. Lasters stapte destijds al op en afgelopen weekend volgden de andere stadsdichters van Antwerpen in haar kielzog, omdat ze "geen bevredigend antwoord" hadden gekregen van de gemeente over de invulling van hun rol.

Vanaf maandag is Antwerpen stadsdichterloos en het lijkt er ook niet op dat er opvolging komt. "Het stadsdichterschap is voorbij", zegt de wethouder in het interview met de Gazet van Antwerpen. "Dood en begraven. Door hun drieste ontslag hebben ze ervoor gezorgd dat er geen opvolging mogelijk is."

'Ze zocht een excuus'

Een van de afzwaaiende dichters, Yannick Dangre, zag dat al aankomen. "Het was voor ons al lang duidelijk dat ze een excuus zocht om van het stadsdichterschap af te geraken. En dat heeft ze nu gevonden. Voor ons waren er redenen genoeg om op te stappen, maar behalve het stadsdichterschap heeft het cultuurlandschap in Antwerpen een veel groter probleem."

Daarmee doelt hij op het verdwijnen van de subsidies. Collega-dichter Lotte Dodion vult hem aan. "De Grote Kunst waar we vandaag graag mee uitpakken, zou zonder subsidies niet gemaakt zijn. Ook de opera waar de schepen zo van genoten heeft, zou niet mogelijk zijn zonder gemeenschapsinvestering."

Ait Daoud wijst op haar Facebookpagina nog eens alle kritiek van de hand. "De belangen behartigen van de cultuursector is één zaak, maar er is ook het grotere plaatje. De stadskas moet op orde zijn. Ik ga niet de belastingen verhogen voor de Antwerpenaren die vandaag al niet weten hoe ze de facturen moeten betalen om cultuursubsidies te kunnen geven aan iedereen."