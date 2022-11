Spanje zonder 180-voudig international Ramos en duurste doelman ooit Kepa naar WK

Datzelfde geldt voor Chelsea-doelman Kepa. Hij werd in 2018 met een transfersom van 80 miljoen euro de duurste keeper ooit. Kepa liep eind oktober een voetblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie.

De afwezigheid van Ramos is geen heel grote verrassing, want de 36-jarige verdediger speelde zijn laatste wedstrijd voor Spanje in maart 2021. De 180-voudig international, die erbij was op het door Spanje gewonnen WK van 2010, zat wel in de voorselectie.

De keiharde PSG-verdediger Ramos kende vorig seizoen regelmatig blessureleed. Dit seizoen heeft hij wel een vaste basisplaats bij de Franse topclub.

Zeven van Barcelona, twee van Real Madrid

"Ik ga niet in op de spelers die niet in de selectie zitten", zei Enrique. "We gaan strijd leveren in Qatar, daar kunnen jullie zeker van zijn. Dat doen we met een jonge selectie, zoals we dat de laatste tijd al deden."

Het Barcelona-trio Gavi (18 jaar), Pedri (19) en Ansu Fati (20) zijn de blikvangers van de nieuwe generatie. Gavi wordt de jongste Spanjaard ooit op een WK. Fati speelde mede door blessures in oktober 2020 zijn laatste interland.

Met zeven spelers is Barcelona hofleverancier van Spanje, rivaal Real Madrid levert met Marco Asensio en Dani Carvajal slechts twee spelers. Spanje speelt in Qatar in groep E tegen Costa Rica, Duitsland en Japan.