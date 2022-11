Dader fatale aanval Brussel stond bekend als 'potentieel gewelddadige extremist'

De man die gisteravond in Brussel-Noord twee politieagenten heeft neergestoken, stond bekend als "potentieel gewelddadige extremist". Het federaal parket en het parket van Brussel hebben op een persconferentie de actie bestempeld als een terroristische daad.

Een van de politieagenten overleefde de aanslag niet, eerder werd gemeld dat hij 20 jaar oud was maar op de persconferentie vanochtend werd duidelijk dat het om een 29-jarige politieagent gaat. Zijn 23-jarige collega, die in zijn arm werd gestoken, is inmiddels buiten levensgevaar.

In beeld bij justitie

Volgens de Belgische autoriteiten is de dader de 32-jarige Yassin M. Hij is een bekende van justitie. De dader zat tussen 2013 en 2019 in de gevangenis voor verschillende misdrijven, maar werd nooit berecht voor terrorisme.

De in Brussel geboren M. stond wel op de lijst van OCAD, die de dreiging in België analyseert, als "potentieel gewelddadige extremist".