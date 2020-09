Hattrick voor Vos in Giro Rosa; Van Vleuten houdt roze trui

Marianne Vos heeft in de Giro Rosa de zesde etappe op haar naam geschreven en zo haar derde ritzege geboekt. De Brabantse renster van CCC-Liv was na 97 kilometer koers ook in de straten van Nola de sterkste in de massasprint.

De ploeg van Vos hanteerde dezelfde tactiek als op dinsdag. Op de heuvels onderweg werd het tempo hoog gehouden, waardoor wat sprinters moesten lossen. Er bleef vooraan echter een flinke groep over.

Maria Novolodskaja probeerde een sprint te voorkomen, demarreerde in de slotfase en had op 3 kilometer van het einde een halve minuut voorsprong. In de chaotische finale, met een slecht wegdek en scherpe bochten, ging de Russin echter onderuit.

Ritzege nummer 28

Novolodskaja werd ingelopen waarna Vos toesloeg en met miniem verschil de sprint won. In totaal heeft Vos nu al 28 etappezeges in de Ronde van Italië geboekt.

De Britse Hannah Barnes eindigde als tweede, de Belgische Lotte Kopecky werd derde. De roze trui van Van Vleuten kwam niet in gevaar.