Door Italië geweigerd migrantenschip aangemeerd in militaire haven Toulon

Het reddingsschip Ocean Viking van SOS Méditerranée met ongeveer 230 op zee geredde migranten aan boord is aangemeerd in de militaire haven van de Franse stad Toulon, aan de Middellandse Zee. Eerder werd het schip geweigerd door Italië, waardoor het ruim twee weken op zee dwaalde.

De migranten blijven in een speciale zone, die juridisch gezien niet in Frans grondgebied ligt. Daar krijgen ze medische hulp en worden ze gescreend op een eventueel crimineel verleden. Ook wordt er gekeken of ze in aanmerking komen voor een asielaanvraag. Degenen die geen asiel kunnen krijgen, worden teruggestuurd naar het land van herkomst.

Frankrijk liet eerder weten dat het een derde van de migranten opvangt, Duitsland vangt nog eens een derde op en de rest wordt verdeeld over andere EU-landen.

Diplomatiek conflict Frankrijk en Italië

Dat Italië het schip niet wilde toelaten tot zijn havens leidde tot een diplomatiek conflict tussen Frankrijk en Italië. De Franse minister van Binnenlandse zaken Gérald Darmanin noemde de opstelling van Italië "onbegrijpelijk en egoïstisch".

Volgens Italië is de woede van Frankrijk over het weigeren van 230 migranten misplaatst. Rome zegt dit jaar alleen al 90.000 migranten te hebben opgenomen en dat tot nu toe alleen Italië het probleem aanpakt.