Meer baby's met RS-virus in ziekenhuis dan gedacht, vaccinatie op komst

Een op de 56 baby's in Europa wordt tijdens het eerste levensjaar in het ziekenhuis opgenomen met het RS-virus, blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht. Dit is meer dan in eerste instantie werd gedacht.

Kinderarts-infectioloog Louis Bont had de leiding over dit onderzoek en was verrast door de cijfers. "Vijf jaar geleden wisten we niet precies hoe groot het probleem van het RS-virus was. En nu kunnen we er eindelijk een getal aan geven. Een op de 56 kinderen in het ziekenhuis met RS is veel", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Het RS-virus is een luchtweginfectie die wordt veroorzaakt door het respiratoir syncytieel virus. Iedere winter is er een piek in het aantal besmettingen met het RS-virus te zien. Symptomen van het RS-virus zijn neusverkoudheidsklachten, hoesten, piepende benauwdheid. Daardoor drinken baby's minder. Bont adviseert ouders om bij verkoudheidsklachten tijdens de eerste levensmaand van baby's direct naar de huisarts te gaan.

Vaccinatie op komst

Afgelopen vrijdag gaf de Europese Unie goedkeuring voor een eerste vaccin tegen het RS-virus. Hoelang het duurt voordat het vaccin ingezet wordt, is nog onduidelijk. "In Nederland is het RS-virus geen dodelijke ziekte, daarom zal er goed worden gekeken naar bijvoorbeeld de inkoopprijs van de vaccins. Het aantal besmettingen wordt dan afgewogen tegen de kosten van het vaccin", zegt de kinderarts.

Er loopt nog een onderzoek naar het vaccineren van zwangere vrouwen en de bescherming van hun ongeboren kind tegen het RS-virus. De eerste resultaten van deze internationale studie bij 7400 zwangere vrouwen zijn positief. Het kind wordt volgens de eerste resultaten dus beschermd tegen het RS-virus door het vaccin.

Toename na coronamaatregelen

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, hielpen ook om de verspreiding van ziektes als het RS-virus tegen te gaan. "Ook in Nederland bereiden we ons voor op meer opnames gerelateerd aan het RS-virus. We zien het RS-virus weer toenemen met momenteel drie kinderen op onze intensive care."

Wereldwijd is het RS-virus de tweede doodsoorzaak bij zuigelingen. In Nederland belanden er jaarlijks 150 tot 200 baby's op de intensive care.