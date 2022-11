Oranje-opponent Senegal met geblesseerde sterspeler Mané naar Qatar

Ondanks zijn kuitblessure gaat Sadio Mané toch naar het WK. De sterspeler maakt deel uit van de 26-koppige selectie van Oranje-opponent Senegal. Om 12.00 uur wordt de selectie van Nederland bekendgemaakt.

Op 21 november staan Oranje en Senegal in Doha tegenover elkaar in hun eerste groepsduel. De kans dat Mané dan al in actie kan komen, lijkt te verwaarlozen. Nadat de aanvaller van Bayern München dinsdag in een wedstrijd tegen Werder Bremen geblesseerd uitviel, ontstonden er ernstige twijfels of hij überhaupt aan het toernooi in Qatar zou kunnen deelnemen.

In Langs de Lijn vertelde Afrika-correspondent Saskia Houttuin over hoe belangrijk en populair Mané in Senegal is.