Geen Cillessen in WK-selectie van bondscoach Van Gaal

De 33-jarige Cillessen heeft 63 interlands achter zijn naam staan en was met Oranje actief op het WK van 2014. Voor het EK van 2021 viel hij op het laatste moment af vanwege een coronabesmetting.

Jasper Cillessen heeft van bondscoach Louis van Gaal te horen gekregen dat hij niet is opgenomen in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Dat melden bronnen aan de NOS.

Persconferentie Van Gaal live bij NOS

Bondscoach Louis van Gaal geeft om 13.00 uur een persconferentie waarin hij een toelichting geeft op zijn WK-selectie. De persconferentie is vanaf 13.00 uur live te zien op NPO1, via het YouTube-kanaal van NOS Sport, en via deze livestream op NOS.nl en de NOS-app.