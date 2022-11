Windmolens afhankelijk van China?

In 2030 wordt driekwart van alle elektriciteit in Nederland opgewekt door windmolens op zee. Ten minste, dat is het plan. Maar om dat doel te halen, moeten er nog heel wat windmolens bijgebouwd worden. En dat kost grondstoffen. Grondstoffen die voor een groot deel uit China komen.

Hoe afhankelijk van China maakt ons dat bij de bouw van windmolens? En kan ruzie met China onze klimaatdoelstellingen dwarsbomen?