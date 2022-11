Earth & Fire-gitarist Chris Koerts (74) overleden

Koerts werd geboren in Leiden. Met zijn tweelingbroer Gerard Koerts vormde hij eind jaren 50 The Singing Twins. Het duo groeide uiteindelijk uit tot het internationaal bekende Earth & Fire. Toetsenist Gerard Koerts overleed begin 2019. De broers schreven samen grote hits als Weekend en Memories:

Earth & Fire werd in de jaren 70 wereldwijd bekend met de hits Memories en Weekend. Het gezicht van de band was zangeres Jerney Kaagman.

Chris Koerts, voormalig gitarist van de Haagse band Earth & Fire, is gisteren op 74-jarige leeftijd overleden. Dat laat zijn echtgenote aan Omroep West weten. Koerts werd afgelopen zomer ernstig ziek.

Memories stond in 1972 twee weken op nummer 1 in de Nederlandse Top 40. Weekend deed het nog beter en hield het drie weken lang vol op de eerste plek van de Top 40. Nog altijd staat de band jaarlijks met meerdere nummers in de Top 2000.