Bergsma is niet fit genoeg en meldt zich af voor wereldbeker in Stavanger

Jorrit Bergsma heeft zich afgemeld voor de eerste wereldbeker schaatsen van het seizoen in het Noorse Stavanger. De 36-jarige Bergsma voelt zich niet fit genoeg.

"Ik heb vannacht een slechte nacht gehad en ben niet fit. Nu starten is onverstandig", aldus Bergsma, die hoopt dat hij volgende week bij de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen wel weer van de partij is.

Bergsma zou in Stavanger de 5.000 meter, de ploegenachtervolging en de massastart rijden. Op de 5.000 meter wordt hij vervangen door zijn ploeggenoot Jordy van Workum.

Naast Bergsma ontbreken in Noorwegen Kai Verbij en Kjeld Nuis, die de kwalificatiewedstrijden misten vanwege een blessure, en Stefan Westenbroek, die een gebroken teen opliep.

De wereldbeker in Stavanger is live te zien bij de NOS. Bekijk het programma van dit weekeinde: