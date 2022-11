ChristenUnie wil TikTok-verbod, ook kabinet maakt zich zorgen over privacy

"TikTok biedt onvoldoende bescherming aan kinderen, schendt privacywetgeving en is voornemens data van gebruikers door te sturen naar China, waardoor het ook een veiligheidsvraagstuk wordt. Dit alles maakt dat het tijd is voor de overheid om in te grijpen", zegt het Kamerlid van de coalitiepartij.

Vorige week werd bekend dat de Chinese app TikTok het privacybeleid in Europa aanpast, waardoor Chinese medewerkers toegang krijgen tot de gegevens van gebruikers, Het is onduidelijk om welke gegevens het gaat en welke medewerkers toegang krijgen.

'Zorgelijke ontwikkelingen'

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) zei vanmorgen dat ze de ontwikkelingen bij TikTok zorgelijk vindt. Ze laat onderzoeken wat er precies aan de hand is en zal vervolgens bekijken wat ze eraan kan doen. Een verbod ziet ze nu nog niet zitten, want ze wil TikTok eerst de kans geven om verbeteringen door te voeren.

"Ik vind dat TikTok zich moet houden aan de regels die we in Nederland hebben", zegt ze. Die regels gaan onder meer over de bescherming van kinderen en over de informatie die wel of niet mag worden gedeeld.

Alexander Klöpping

Een meerderheid in de Tweede Kamer, waaronder de vier coalitiepartijen, is bezorgd over de nieuwe TikTok-koers en heeft daar schriftelijke Kamervragen over gesteld. De Kamerleden willen voor het begrotingsoverleg over digitalisering, aanstaande maandag, een antwoord hebben.

Vorige week pleitte tech-deskundige Alexander Klöpping in talkshows voor een verbod op de app, die in Nederland ruim 3,5 miljoen gebruikers heeft en vooral populair is onder kinderen. Hij noemde TikTok gevaarlijk vanwege de omgang van het bedrijf met data, maar ook vanwege de invloed die de app heeft op jonge mensen.