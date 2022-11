Hoogtijdagen voor Sparta en Steijn: 'Praten over Europees voetbal gaat me te ver'

Het seizoen 1981/1982. 41 jaar geleden. De laatste jaargang waarin Sparta beter presteerde dan nu. Toen 27, nu 23 punten na dertien speelronden. De Rotterdammers staan zesde in de eredivisie. Architect van het geheel: Maurice Steijn. Het is woensdagmorgen. Het miezert en waait nogal in Spangen. Sparta traint besloten en het is nog even wachten op trainer Steijn. De warmte opzoeken dan maar, in de fanshop. Eens kijken wat daar te beleven valt. "Ook wij liften mee op het succes, fantastisch allemaal", zeggen twee hartelijke en trotse medewerkers. Over de trainer zijn ze lovend: "Hij durft van tactiek te veranderen, zijn team aan te passen aan de tegenstander." We leggen het een halfuurtje later voor aan Steijn zelf. Hij is klaar met zijn training en gaat rustig zitten. "Ik ben iemand van een duidelijke speelwijze, maar ik kan nog weleens veranderen wat betreft het type speler dat ik ergens neerzet. Ik denk dat ze dat zien." Spelers bij speelwijze gezocht Afgelopen weekend won Sparta met 4-0 bij Vitesse. Een makkie, zou je denken. Maar beide ploegen waren tot twintig minuten voor tijd aan elkaar gewaagd. Steijn voerde een paar positionele wisselingen door, waarna het begon het draaien.

Tobias Lauritsen - ANP

"Of dát het geheim is? Ik denk dat het nu gewoon goed samenvalt", vervolgt de geboren Hagenees, die eind vorig seizoen de vertrokken Henk Fraser opvolgde. "Wij hebben afgelopen zomer voor een duidelijke speelwijze gekozen. En daar hebben we de juiste spelers bij gezocht. Met Nick Olij kregen we een goede keeper, en Tobias Lauritsen is een scorende spits." Steijn typeert zijn trainersstijl: "Als er gewerkt moet worden, moet er gewerkt worden. Als we mogen genieten, dan genieten we." Een voorbeeld van na het duel van zaterdag: "Toen hebben we een lekker biertje gedronken in de bus. De volgende dag gaf ik de spelers vrij."

Zoon Sem Steijn focust zich op de wedstrijd van vrijdag. Dan komt nummer vier FC Twente op bezoek. Extra bijzonder, want zoon Sem heeft zich daar in de basis gespeeld. "Onze band is ijzersterk, ik ben gek op hem", glundert een trotse vader. "Ik heb Sem natuurlijk onder mijn hoede gehad. Het is de eerste keer dat we tegen elkaar spelen."

Sem Steijn in actie voor FC Twente - ANP

Steijn senior kent de kwaliteiten van zoonlief. "Hij staat bijna altijd op de goede plek en scoort vaak." Na de wedstrijd van vrijdag gaan ze beiden terug naar Den Haag. "Even kijken of ik hem erin laat", zegt Steijn met een grijns.

Sem Steijn: 'Goaltje zit altijd in de planning, vooral vrijdag' "Haha, dan slaap ik in een hotel", reageert zoon Sem, middenvelder van FC Twente, op de uitspraak van zijn vader. "Dat maakt niet uit. Ik ga er in ieder geval alles aan doen om het hem zo lastig mogelijk te maken." Sem kijkt uit naar het duel met zijn vader. "Het wordt een speciale wedstrijd. Ik heb een paar keer vóór hem gescoord, nu nog een doelpunt tégen hem. Dat moet nog even gebeuren. Dat staat wel op de planning." Afgelopen zondag verliet de middenvelder het veld vroegtijdig, met een ogenschijnlijk pijnlijke blessure. "Ik kreeg een tik op mijn zenuw. Dat deed toen veel pijn, maar nu gaat het alweer beter. Ik ben er gewoon bij vrijdag."

FC Twente heeft tijdens uitduels steken laten vallen dit seizoen. En dat terwijl Sparta op het eigen Kasteel veel punten pakt. Maurice Steijn: "In dat opzicht heb ik er veel vertrouwen in. Wij zitten goed in ons vel en hebben vertrouwen. Ik hoorde net dat alles uitverkocht is, zelfs wij kunnen geen kaarten meer krijgen. Mooi is dat." Bij een overwinning haakt Sparta aan bij de topvijf. Toch veegt de oefenmeester Europese aspiraties direct van tafel: "Nog steeds kijk ik naar beneden." Indrukwekkende eindspurt Vorig jaar wist Sparta zich op wonderbaarlijke wijze te handhaven. Menig Spartaan had zich neergelegd bij degradatie, maar door een indrukwekkende eindspurt werd directe handhaving toch bewerkstelligd. "We hebben ons vorig seizoen pas in de laatste speelronde veiliggespeeld. Om dan enkele maanden later over Europees voetbal te praten, gaat me te ver."

Maurice Steijn, coachend tijdens het duel met Vitesse - Pro Shots