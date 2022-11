'Alcohol toegestaan, lhbti'ers niet vervolgd' tijdens WK voetbal in Qatar

De politie in Qatar gaat tijdens het WK voetbal niet ingrijpen bij dronkenschap van supporters. Ook mensen uit de lhbti-gemeenschap hoeven niet bang te zijn voor vervolging.

Dat staat in een document dat in handen is van het AD, en dat eerder gedeeld is met voetbalbond KNVB en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is een weergave van afspraken tussen de toernooiorganisatie en de politie in Qatar.

Die afspraken zijn nooit officieel naar buiten gebracht. Het organisatiecomité van het WK en wereldvoetbalbond FIFA reageren niet op vragen over het onderwerp.

Soepele regels

De regels zijn voor Qatarese begrippen erg soepel. Er is "clementie ten aanzien van gedrag dat geen bedreiging vormt voor de fysieke integriteit of eigendommen", zo valt te lezen.

Alcohol is normaal gesproken niet toegestaan in Qatar. Maar tijdens het WK zullen dronken fans in principe hun gang kunnen gaan. Behalve als ze gewelddadig worden of als ze "onder hevige invloed van alcohol" zijn, dan worden ze in zogenoemde "ontnuchteringstenten" gezet.

Ook mogen supporters in Qatar dragen wat ze willen, marsen houden, zingen en muziek maken. Journalisten en activisten hebben volgens de tekst het recht te zeggen en schrijven wat ze willen en zich uit te spreken over mensenrechten.