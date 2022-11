CZ verhoogt basispremie met 3,75 euro, 'zorggrens is bereikt'

Klanten van CZ betalen volgend jaar 138,25 euro per maand voor de meest gekozen basisverzekering, heeft de derde grootste zorgverzekeraar van Nederland vandaag bekendgemaakt. Dat is een stijging van 3,75 euro per maand.

Bestuursvoorzitter Joep de Groot waarschuwt tegelijk dat niet meer gegarandeerd kan worden dat de zorg altijd voor iedereen toegankelijk is. De zorgverzekeraars hebben een zorgplicht, maar volgens hem zijn de grenzen van het zorgsysteem bereikt.

Niet alleen de grens van de betaalbaarheid is in zicht, ook het verwachte personeelstekort zal de komende periode verder toenemen. Zo moet met hetzelfde aantal mensen meer zorg worden geleverd, aldus CZ.

Daardoor lukt het niet meer om de lange wachtlijsten in de zorg weg te werken, zegt De Groot in De Telegraaf. "Ik kan geen garantie geven dat de zorg altijd voor iedereen toegankelijk is. Sterker nog, ik denk dat ik bijna de garantie kan geven dat het niet zo is."

Reserves

De Groot zegt dat een flink deel van de eigen reserves is ingezet om de stijging van het premiebedrag zo beperkt mogelijk te houden. Vorig jaar was dat bedrag 250 miljoen euro, nu gaat het om ruim de helft minder; 110 miljoen euro. "Die reserves hebben een grens."

Hoe hoog de reserves zijn, heeft deels te maken met de resultaten van de beleggingen. Zo is er dit jaar flink verlies geleden op de beleggingen, schrijft De Telegraaf.

Toch denkt de bestuursvoorzitter dat dat volgend jaar geen dramatische gevolgen zal hebben. Maar op langere termijn zal er volgens hem iets moeten gebeuren om de stijgende zorgkosten én zorgpremies in toom te houden.

Vergrijzing

Ook op het gebied van vraag en aanbod loopt de zorg tegen zijn grenzen aan, aldus De Groot. "Door de vergrijzing neemt de zorgvraag steeds verder toe. Maar er zijn niet meer mensen die die zorg kunnen leveren. We moeten straks met dezelfde mensen meer zorg leveren. Dat knelt. De urgentie om de zorg anders te organiseren is groot", zegt De Groot.

Vorige maand nog waarschuwde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat de zorg een kritiek punt heeft bereikt. Terwijl de zorgvraag stijgt, wordt het aanbod steeds schaarser. Toegang tot zorg is daardoor niet meer vanzelfsprekend, staat in een rapport waarin de NZa het functioneren van ons zorgstelsel analyseert.

Morgen komen andere zorgverzekeraars met hun premie voor volgend jaar. In september maakte zorgverzekeraar DSW bekend dat de premie voor een basisverzekering met 9,75 euro per maand omhooggaat. De maandpremie bedraagt in 2023 bij DSW 137,50 euro.