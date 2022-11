Man steelt 1250 liter benzine bij tankstation en vlucht voor politie

De politie heeft gisteravond een man aangehouden die 1250 liter brandstof had gestolen bij een tankstation in Breukelen. Na een lange politieachtervolging werd hij in een weiland in Hoogkarspel opgepakt.

De politie volgde het bestelbusje met Spaans kenteken vanaf Hoorn op de A7. De achtervolging moest volgens NH Nieuws tijdelijk worden stilgelegd omdat de automobilist enige tijd spookreed. Daarna is er extra politie opgeroepen.

In een weiland in Hoogkarspel werd het busje gestopt door agenten. De man ging er vervolgens te voet vandoor. Na een zoekactie met helikopter en politiehonden werd de man rond 21.30 uur aangehouden.

De vaten vol brandstof achter in het bestelbusje lekten. De brandweer heeft alles schoon moeten maken.