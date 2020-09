Djokovic laat US Open-debacle achter zich met solide toernooistart in Rome

Novak Djokovic is doorgedrongen tot de derde ronde van het masterstoernooi in Rome. De als eerste geplaatste Serviër, die op de US Open in de vierde ronde tegen diskwalificatie was aangelopen, versloeg in zijn eerste gravelpartij van het seizoen de Italiaan Salvatore Caruso: 6-3, 6-2.

Caruso, de mondiale nummer 87, maakte zo nu en dan fantastische punten, maar zijn spel was niet constant genoeg om de aanvoerder van de wereldranglijst serieus in de problemen te helpen. Djokovic, die de opmerkelijke zeperd in New York achter zich gelaten lijkt te hebben, deed zoals gewoonlijk niet veel verkeerd en pakte ondertussen ook zijn kansen.

Cilic oppermachtig

Marin Cilic (ATP-40) sloeg David Goffin van het Romeinse gravel. De Kroaat liet de Belgische nummer elf van de wereld met 6-2, 6-2 volstrekt kansloos tijdens de opwarmer voor Roland Garros, het grandslamtoernooi dat op 27 september zal beginnen.

Later vandaag komt ook titelhouder en negenvoudig toernooiwinnaar Rafael Nadal nog in actie. Het wordt voor de Spanjaard zijn eerste wedstrijd in zeven maanden.

Nadal, die vanwege de coronapandemie de US Open aan zich voorbij liet gaan, treft in de avonduren zijn landgenoot Carreno-Busta, de man die in New York profiteerde van Djokovic' diskwalificatie en vervolgens pas in de halve finales gestuit werd door Alexander Zverev.