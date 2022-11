Gestopt, geschorst of juist vroeg in vorm: schaatsers beginnen aan wereldbeker

De één staat gewoon weer als favoriet aan de start of is juist plotseling kanshebber op medailles. De ander is inmiddels gestopt, of slechts tijdelijk afwezig.

Driekwart jaar na de Olympische Spelen van Peking begint vrijdagmiddag in het Noorse Stavanger het wereldbekerseizoen voor de langebaanschaatsers.

Twee weken geleden werden bij het kwalificatietoernooi in Thialf de Nederlandse tickets verdeeld, maar hoe staat het met de internationale concurrentie? Wie is er al vroeg in vorm? En wie zien we überhaupt terug?

Snel in het voorseizoen: zesde tijd ooit

De beste tijd van het seizoen op zowel de 1.000 als de 1.500 meter is in handen van de 18-jarige Amerikaan Jordan Stolz. Afgelopen seizoen debuteerde hij in de wereldbeker, hij werd één keer tweede op de 1.000 meter. Op die afstand reed Stolz vorige maand bij het Amerikaanse kwalificatietoernooi in Salt Lake City de zesde tijd ooit: 1.06,47.

"Ik heb gewoon weer hard getraind deze zomer. That's it!", zegt Stolz nuchter over zijn toptijd. Zijn trainer Ryan Shimabukuru is enthousiaster en noemt Stolz "echt een rijder om in de gaten houden".

"Jordan heeft zich voor alle afstanden geplaatst en wil ze het liefst allemaal rijden. We moeten hem in de gaten houden. Vanuit de bond vinden wij dat hij zich vooral op de WK junioren moet richten. Dit jaar kan hij die titel nog winnen, daarna kan hij nog jaren lekker wereldbekers rijden."

